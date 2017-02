Videochat con Alberto Collantes, alcalde de Viana

Susi

¿Qué es lo que más le agrada y lo que más le desagrada como alcalde?



Lo que más me agrada es el contacto con los vecinos y cuando puedes atender sus demandas y necesidades. Lo más desagradable ha sido estos años de crisis, cuando en muchas ocasiones he recibido a vecinos y amigos a los que no he podido dar una soluciòn desde el ayuntamienot a sus problemas y me ha quedado un gran vacío.