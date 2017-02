Óscar Puente, alcalde de Valladolid

LOURDES

Buenos días: Desde que ejerce de alcalde no ha dejado de tener conflictos, sin mirar la hemeroteca recuerdo ya en sus inicios el conflicto con Pingüinos, el enfrentamiento con ADIF, el primer caso de un jefe que habla públicamente mal de sus empleados ( caso Auvasa), el insulto constante a la oposición del PP y a su antecesor en el cargo al que no le ha tenido ningún respeto y ahora por su mala gestión se ha cargado en unos meses un trabajo de años como el soterramiento, mi pregunta es si el Ayuntamiento como responsable directo va a indemnizar a las cientos de familias que pagaron por su vivienda un sobrecoste por un proyecto seguro de soterramiento y que usted se ha cargado. Gracias



No he tenido ningún enfrentamiento con ADIF. El “conflicto” de Pinguinos ha servido para que ahora haya Pinguinos. Cuando llegué Pinguinos había desaparecido. Yo no insulto a la oposición aunque sí soy constantemente insultado por ella, y por mi antecesor siento el respeto que debo, aunque ese respeto no me impide actuar frente a las ilegalidades y atropellos que cometió y que afectan en este caso a las arcas públicas que debo defender. En estos días hemos recibido un requerimiento de pago de 101 millones de euros por los documentos que él suscribió y eso no es ninguna broma.Y yo no me he cargado el soterramiento. Lo que me he cargado es la mentira y el engaño en el que algunos, incluido yo mismo, hemos vivido durante dos décadas, o , al manos, en los últimos 8 años.